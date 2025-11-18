TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. November (vorläufige Fassung)
===
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober
PROGNOSEN: +0,4% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+3,8% gg Vj
Kern
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj
GB Erzeugerpreise
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj
Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj
Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 12:30 FR/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote
bei Eba-Research Workshop
*** 14:00 FI/Nokia Corp, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober
Baubeginne
PROGNOSE: 1,32 Mio
zuvor: k.A.
Baugenehmigungen
PROGNOSE: 1,33 Mio
zuvor: k.A.
*** 14:30 US/Handelsbilanz August
PROGNOSE: -61,9 Mrd USD
zuvor: -78,3 Mrd USD
*** 16:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zu
"Bank Regulation and the Fed's Balance Sheet"
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Oktober
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2025 09:14 ET (14:14 GMT)