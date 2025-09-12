TAGESVORSCHAU/Montag, 15. September
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August
PROGNOSE: +4,4% gg Vj
zuvor: +3,7% gg Vj
*** 04:00 CN/Industrieproduktion August
PROGNOSE: +5,8% gg Vj
zuvor: +5,7% gg Vj
*** 08:00 DE/Großhandelspreise August
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli
*** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Konferenz von
EIB-Chefvolkswirten
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September
PROGNOSE: 4,5
zuvor: 11,9
*** 15:00 US/US-Senat, Abstimmung über Nominierung von CEA-Chef Miran
zum Fed-Gouverneur
*** 20:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im
Institut Montaigne
- JP/Börsenfeiertag Japan
