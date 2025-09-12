DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.493 +0,1%Euro1,1733 ±0,0%Öl67,37 +0,7%Gold3.646 +0,1%
TAGESVORSCHAU/Montag, 15. September

15.09.25 05:59 Uhr

===

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August

PROGNOSE: +4,4% gg Vj

zuvor: +3,7% gg Vj

*** 04:00 CN/Industrieproduktion August

PROGNOSE: +5,8% gg Vj

zuvor: +5,7% gg Vj

*** 08:00 DE/Großhandelspreise August

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli

*** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Konferenz von

EIB-Chefvolkswirten

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

PROGNOSE: 4,5

zuvor: 11,9

*** 15:00 US/US-Senat, Abstimmung über Nominierung von CEA-Chef Miran

zum Fed-Gouverneur

*** 20:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im

Institut Montaigne

- JP/Börsenfeiertag Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)