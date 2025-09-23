DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -2,2%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.543 -0,7%Euro1,1732 -0,1%Öl67,15 +0,7%Gold3.697 +0,3%
TAGESVORSCHAU/Montag, 22. September

22.09.25 06:10 Uhr

===

*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bundesverkehrsminister Schnieder stellt

Eckpunkte für Reform der Bahn vor

10:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über Squeeze-Out

durch Zalando

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ,

EZB und Suerf

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September

PROGNOSE: -15,0

zuvor: -15,5

16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, bei Brookings Institution

Diskussion

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Ein starker Euro für die

Souveränität Europas"

18:00 US/Economic Club of New York Event mit neuem Gouverneur der

Federal Reserve, Miran

18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed

18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der Howard County

Chamber of Commerce

20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Veranstaltung zu

"Supervisors on supervision - culture in the financial sector"

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 00:11 ET (04:11 GMT)