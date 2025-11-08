DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin88.023 -1,5%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
10 Euro für Deine Kinder geschenkt - Monat für Monat 10 Euro für Deine Kinder geschenkt - Monat für Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

08.11.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
82.018,1628 CHF -1.261,0590 CHF -1,51%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
88.023,1331 EUR -1.366,9285 EUR -1,53%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
77.390,2438 GBP -1.189,9151 GBP -1,51%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.636.688,8001 JPY -242.825,2149 JPY -1,53%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
101.837,8440 USD -1.581,4599 USD -1,53%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.739,8576 CHF -26,9216 CHF -0,97%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.940,4566 EUR -29,3426 EUR -0,99%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.585,2597 GBP -25,4030 GBP -0,97%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
522.351,3843 JPY -5.212,4988 JPY -0,99%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.401,9439 USD -33,9477 USD -0,99%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,8483 CHF -0,0160 CHF -0,86%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9836 EUR -0,0174 EUR -0,87%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7440 GBP -0,0151 GBP -0,86%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
352,3809 JPY -3,0966 JPY -0,87%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,2950 USD -0,0202 USD -0,87%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
80,7301 CHF -1,2414 CHF -1,51%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
86,6408 EUR -1,3457 EUR -1,53%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
76,1749 GBP -1,1714 GBP -1,51%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.391,1216 JPY -239,0469 JPY -1,53%
Charts|News
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
100,2385 USD -1,5569 USD -1,53%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,4633 CHF -0,0007 CHF -0,16%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,4973 EUR -0,0009 EUR -0,17%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4372 GBP -0,0007 GBP -0,16%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
88,3365 JPY -0,1514 JPY -0,17%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um -0,87 Prozent auf 102.520,57 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 103.419,30 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 49,9 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 99,69 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (101,80 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,07 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Ethereum um 0,41 Prozent auf 3.449,94 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.435,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -2,12 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 499,90 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 510,72 US-Dollar wert war.

Daneben fällt Ripple um -0,08 Prozent auf 2,313 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,315 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -22,50 Prozent auf 78,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 100,80 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 0,07 Prozent auf 368,56 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 368,29 US-Dollar.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 5,728 US-Dollar am Vortag auf 5,597 US-Dollar nach unten (-2,28 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der IOTA-Kurs um 2,15 Prozent auf 0,1459 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1429 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5763 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,5783 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2887 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2916 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0012 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0081 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0073 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com