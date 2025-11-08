Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um -0,87 Prozent auf 102.520,57 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 103.419,30 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 49,9 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 99,69 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (101,80 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,07 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Ethereum um 0,41 Prozent auf 3.449,94 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.435,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -2,12 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 499,90 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 510,72 US-Dollar wert war.

Daneben fällt Ripple um -0,08 Prozent auf 2,313 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,315 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -22,50 Prozent auf 78,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 100,80 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 0,07 Prozent auf 368,56 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 368,29 US-Dollar.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 5,728 US-Dollar am Vortag auf 5,597 US-Dollar nach unten (-2,28 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der IOTA-Kurs um 2,15 Prozent auf 0,1459 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1429 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5763 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,5783 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2887 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2916 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0012 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0081 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0073 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.