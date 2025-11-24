DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.522 +0,1%Euro1,1524 +0,1%Öl62,64 +0,2%Gold4.050 -0,4%
TAGESVORSCHAU/Montag, 24. November

24.11.25 06:00 Uhr

===

*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November

PROGNOSE: 88,5

zuvor: 88,4

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 85,5

zuvor: 85,3

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 91,8

zuvor: 91,6

10:00 EU/EZB, Bericht zu "Stablecoins on the rise: still small in

the euro area, but spillover risks loom"

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV

*** 13:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Workshop zu "Vanishing Nature,

Rising Risk: Central Banking and Supervisory" Lens on Ecosystem Degradation

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November

*** 15:45 SK/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz des Bratislav AI Forum

on Artificial Intelligence and Education

*** 18:00 US/Fed, Jahresrevision Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung

*** 18:45 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Sich in einer veränderten Welt behaupten"

- JP/Börsenfeiertag Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 00:00 ET (05:00 GMT)