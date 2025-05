TAGESVORSCHAU/Samstag, 24. Mai bis Montag, 26. Mai (vorläufige Fassung)

===

S O N N T A G, 25. Mai 2025

*** 20:40 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei Diplomübergabe

an der Princeton University

M O N T A G, 26. Mai 2025

*** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Veranstaltung

der Hertie School

*** 15:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu

"Whatever it takes - Europas Aussichten in der

globalen Handelskeilerei"

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- GB, US/Börsenfeiertag Großbritannien, USA

===

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

