TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. Dezember bis Montag, 8. Dezember (vorläufige Fassung)

05.12.25 15:28 Uhr

(Technische Wiederholung)

===

Montag, 8. Dezember

*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und

Geschäftsbericht (09:30 BI-PK)

07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz)

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember

*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu

"The transformation of money: technological disruption and

the future of financial services"

*** - CN/Aussenhandel November

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 09:29 ET (14:29 GMT)