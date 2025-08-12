DAX24.147 -0,2%ESt505.334 ±0,0%Top 10 Crypto16,14 +2,0%Dow44.127 +0,4%Nas21.361 +0,6%Bitcoin100.302 -0,3%Euro1,1649 -0,1%Öl66,75 +0,5%Gold3.400 +0,1%
DAX um Nulllinie -- US-Börsen starten fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
CROCS-Aktie nach Absturz etwas erholt: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Tesla-Aktie zieht an: Tesla nimmt nicht an IAA in München teil
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

TAGESVORSCHAU/Samstag, 9. bis Montag, 11. August (vorläufige Fassung)

08.08.25 14:46 Uhr

===

M O N T A G, 11. August 2025

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Inlandstourismus Juni

08:00 DE/Insolvenzen Mai und Frühindikator Juli

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), PK zur

Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 der deutschen Luftverkehrswirtschaft

- JP/Börsenfeiertag Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 08:47 ET (12:47 GMT)