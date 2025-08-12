TAGESVORSCHAU/Samstag, 9. bis Montag, 11. August (vorläufige Fassung)

===

M O N T A G, 11. August 2025

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Inlandstourismus Juni

08:00 DE/Insolvenzen Mai und Frühindikator Juli

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), PK zur

Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 der deutschen Luftverkehrswirtschaft

- JP/Börsenfeiertag Japan

===

