TAGESVORSCHAU: Termine am 11. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert) (11.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

USA: GoPro, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Inlandstourismus 6/25

08:00 DEU: Insolvenzen, Mai 2025 + Schnellindikator Juli 2025

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/25

08:00 ROU: Handelsbilanz 6/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Mindestbesteuerung bei Definitiveffekten

10:30 DEU: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Halbjahres-PK, Berlin

11:30 DEU: Regierungs-Pk, Berlin

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

