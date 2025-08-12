DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.163 +0,4%Nas21.415 +0,8%Bitcoin99.704 -0,9%Euro1,1656 -0,1%Öl66,78 +0,6%Gold3.397 ±-0,0%
DAX geht etwas leichter ins Wochenende -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest im Fokus
TAGESVORSCHAU: Termine am 11. August 2025

08.08.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. August 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert) (11.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

USA: GoPro, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Inlandstourismus 6/25

08:00 DEU: Insolvenzen, Mai 2025 + Schnellindikator Juli 2025

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/25

08:00 ROU: Handelsbilanz 6/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Mindestbesteuerung bei Definitiveffekten

10:30 DEU: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Halbjahres-PK, Berlin

11:30 DEU: Regierungs-Pk, Berlin

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi