DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +0,4%Nas23.660 +0,8%Bitcoin78.583 +0,7%Euro1,1634 -0,2%Öl63,54 +1,3%Gold4.490 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Amazon 906866 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
TUI-Aktie dreht ins Minus: Dividenden-Comeback sorgt für Kurssprung - Anleger sollten auf Februar-Termine achten TUI-Aktie dreht ins Minus: Dividenden-Comeback sorgt für Kurssprung - Anleger sollten auf Februar-Termine achten
Rheinmetall-Aktie steigt: Puma-Simulatoren gehen an Bundeswehr - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick Rheinmetall-Aktie steigt: Puma-Simulatoren gehen an Bundeswehr - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2026

09.01.26 17:39 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz

14:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 2025

17:45 FRA: Airbus, Aufträge und Auslieferungen 2025 (18.30 Call)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Insolvenzen, Oktober 2025 + Schnellindikator Dezember 2025

08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25

08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25

09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26

Wer­bung

SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Jahresauftakt Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit BdB-Hauptgeschäftsfuührer Heiner Herkenhoff

DEU/IND: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besucht Indien

USA: Treffen internationaler Finanzminister zu kritischen Rohstoffen u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Washington

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi