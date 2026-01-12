TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz
07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen
12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen
17:00 USA: Boeing, Auslieferungszahlen
DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig)
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 11/25
08:00 DEU: Inlandstourismus 11/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25
12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:15 USA: ADP Beschäftigung
14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25
16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Pk der Nord/LB zur Neujahrsprognose 2026
10:30 DEU: Online-Pk BGA zu «Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen» mit Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)
11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo
DEU: Pressegespräch DB AG Vorstellung der Studie «Autonomes Fahren - Schlüssel zur Mobilität von Morgen»
DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden
