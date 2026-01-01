TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz
07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz
07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen
10:00 GBR: Next, Hauptversammlung
12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen
13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen
18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung
USA: First Horizon, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25
02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 DEU: Großhandelspreise 12/25
08:00 GBR: BIP 11/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
09:55 DEU: BIP 2025 (10.00 Pk)
10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25
12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)
14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25
14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: EuGH urteilt zur Erstattung von Provision bei Flugstreichung
10:00 DEU: Game-Verband und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) stellen Studie zur deutschen Computerspiele-Branche vor
10:30 DEU: Beginn der regionalen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie Hessen
11:00 DEU: Online-Pk zu Status des Windenergieausbaus an Land - Gesamtjahr 2025. Gemeinsame Pk von der Fachagentur Wind und Solar, dem Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems
