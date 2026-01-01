TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025
07:00 NOR: Aker BP ASA, Q4-Umsatz
09:00 DEU: Porsche, Auslieferungen 2025
10:00 DEU: voraussichtlich Daimler Truck, Q4- und Jahresabsatz
12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
15:15 USA: Industrieproduktion 12/25
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: 90. Internationale Grüne Woche, Berlin (bis 25.1.26)
10:00 EUR: Online-Pressebriefing der Eurogruppe und dem ECOFIN mit Staatssekretärin Schwamberger
