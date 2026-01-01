DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,12 -1,1%Nas23.670 +0,8%Bitcoin83.119 -0,2%Euro1,1614 -0,3%Öl63,60 -2,7%Gold4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick
Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Januar 2026

15.01.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025

07:00 NOR: Aker BP ASA, Q4-Umsatz

09:00 DEU: Porsche, Auslieferungen 2025

10:00 DEU: voraussichtlich Daimler Truck, Q4- und Jahresabsatz

12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

Wer­bung

08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

15:15 USA: Industrieproduktion 12/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: 90. Internationale Grüne Woche, Berlin (bis 25.1.26)

10:00 EUR: Online-Pressebriefing der Eurogruppe und dem ECOFIN mit Staatssekretärin Schwamberger

Wer­bung

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi