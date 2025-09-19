DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.490 +1,0%Euro1,1785 -0,3%Öl67,64 -0,4%Gold3.636 -0,7%
TAGESVORSCHAU: Termine am 18. September 2025

18.09.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. September 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Erster Handelstag der Continental-Abspaltung Aumovio

09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit dem Deutsche-Bank-Finanzvorstand von Moltke

22:00 USA: Fedex, Q1-Zahlen

KOR: Hyundai Motor, Investorentag

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 USA: Bauproduktion 7/25

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25

16:00 USA: Frühindikator 8/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»

DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi