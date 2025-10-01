TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Oktober.

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftsmeldung

09:00 DEU: BASF, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 9/25

08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

