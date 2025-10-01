DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.315 +0,2%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.705 +0,2%Bitcoin100.462 +3,4%Euro1,1725 -0,1%Öl65,47 -2,4%Gold3.869 +0,3%
TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Oktober 2025

01.10.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Oktober.

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftsmeldung

09:00 DEU: BASF, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 9/25

08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi