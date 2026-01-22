TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Januar 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen
07:00 NLD: CSG Group, Erster Handelstag nach Börsengang in Amsterdam
09:00 DEU: BASF Analysten- und Investorenkonferenz zu Jahreszahlen
10:30 DEU: BASF Pressekonferenz zu Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 1/26
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: HHLA präsentiert die ersten ferngesteuerten Containerbrücken im Hamburger Hafen, Hamburg
10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim
DEU/ITA: Deutsch-italienische Regierungskonsultationen
+ 11.30 Begrüßung Meloni und Merz
+ ca. 14.30 Pk
CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi