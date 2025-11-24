DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.522 +0,1%Euro1,1524 +0,1%Öl62,69 +0,3%Gold4.049 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens 723610 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 24. November 2025

24.11.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 24. November 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung

11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25

Wer­bung

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25

10:00 POL: Industrieprodukten 10/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25

14:30 USA: CFNA-Index 10/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin

Wer­bung

AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda

Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.

BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi