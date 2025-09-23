DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,25 -3,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin94.577 -0,3%Euro1,1802 -0,1%Öl67,82 ±0,0%Gold3.767 +0,1%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow schließt leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
TAGESVORSCHAU: Termine am 24. September

24.09.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag

12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25

15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25

13:00 USA: Hypothekenanträge

16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)

DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)

LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi