TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Januar 2026

26.01.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen

USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig)

14:30 USA: CFNA-Index 12/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

HINWEIS

AUT: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi