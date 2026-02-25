DAX25.278 +0,4%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,7%Nas22.799 -1,5%Bitcoin56.751 -1,3%Euro1,1790 -0,2%Öl72,19 +1,7%Gold5.189 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA freenet A0Z2ZZ Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Februar 2026

26.02.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)

07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal)

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)

07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen

Wer­bung

10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: FMC, Geschäftsbericht

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26

00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)

Wer­bung

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26

07:00 FIN: BIP Q4/24

08:00 SWE: BIP Q4/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:00 CHE: BIP Q4/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26

11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts»

+ 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi