DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -0,7%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.890 +1,1%Euro1,1594 ±-0,0%Öl63,35 +0,4%Gold4.157 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026 Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally? Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

TAGESVORSCHAU: Termine am 28. November 2025

27.11.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. November 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

--

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25

07:00 FIN: BIP Q3/25

Wer­bung

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25

08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25

08:00 SWE: BIP Q3/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

Wer­bung

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25

08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25

09:00 CHE: BIP Q3/25

09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25

10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche

+ Einzelpläne Arbeit/Soziales, Forschung

+ 1240 Schlussdebatte und namentliche Abstimmung über Haushaltsgesetz 2026, Ergebnis gegen 15 Uhr erwartet

10:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Slowenien, Robert Golob

HINWEIS

USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr

---------------------------------------------------------------------------------------

SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi