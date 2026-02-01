DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7100 -3,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.662 +1,0%Euro1,1833 +0,1%Öl67,79 ±-0,0%Gold5.069 +2,5%
TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Februar 2026

04.02.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall)

07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:30 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 GBR: YouGov, Q2-Umsatz

08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M.

10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

11:45 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen

12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

13:00 DNK: Novo Nordisk, Investorencall Jahreszahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q4-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

14:30 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, außerordentliche Hauptversammlung

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Snap, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

DEU: Pkw-Absatz 1/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog China Dienste 1/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 AUS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/26

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 1/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Services Index 1/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Zweitägiges Gipfeltreffen der «Weltmarktführer» der «Wirtschaftswoche» in Schwäbisch Hall unter dem Motto «Von den Besten lernen», Schwäbisch Hall

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk KfW-Bankengruppe (hybrid) mit KfW-Vorstandschef Stefan Wintels, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Medienkonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin

11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart

11:00 DEU: Jahresgespräch der Flensburger Brauerei, Flensburg

13:00 DEU: Pk der Telekom und NVIDIA zur Eröffnung der KI-Fabrik «Industrial AI Cloud», München

U.a. mit Teilnahme von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Telekom CEO Tim Höttges

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi