TAGESVORSCHAU: Termine am 4. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquorte Q2/25

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 7/25

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 8/25

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Zweiter Tag der «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M.

U.a. mit UniCredit-Chef Andrea Orcel

09:00 DEU: Düsseldorfer Immobilien-Dialog 2025

U.a. mit Prof. Dr. Jens Südekum, persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers für gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

CAN: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK)

