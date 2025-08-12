TAGESVORSCHAU: Termine am 8. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 8. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Munich Re, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall)

10:00 DEU: Thyssenkrupp, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/25

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 6/25

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/25

09:00 AUT: Industrieproduktion 6/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 6/25

