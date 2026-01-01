DAX25.126 ±0,0%Est505.903 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 +0,8%Nas23.451 -0,6%Bitcoin77.543 -0,8%Euro1,1656 -0,2%Öl61,14 +1,2%Gold4.462 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt nach neuem Rekord etwas zurück -- US-Börsen uneins -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
PUMA-Aktie springt hoch: Anta interessiert sich wohl an Anteil der Pinault-Familie PUMA-Aktie springt hoch: Anta interessiert sich wohl an Anteil der Pinault-Familie
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Januar 2026

08.01.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 9. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz

09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/25

02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/25

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25

08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25

Wer­bung

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/25

14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 09/25 und 10/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

ITA: Jahres-Pk Italiens Regierungschefin Meloni

Wer­bung

EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa zu politischen Gesprächen in Syrien und im Libanon

USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi