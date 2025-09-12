Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Anleger greifen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 263,34 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 263,34 USD. Bei 266,27 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 265,88 USD. Bisher wurden heute 381.355 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,27 USD) erklomm das Papier am 16.09.2025. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 1,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 49,02 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,33 USD aus.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,96 USD fest.

