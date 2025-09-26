Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Anleger schicken Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 277,91 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 277,91 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 278,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 277,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 326.336 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 285,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2024 mit 2,13 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,32 USD je Aktie ausschütten.

Am 17.07.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2025 9,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Intel-Aktie klettert weiter: Angeblich auch Gespräche mit TSMC über mögliches Investment

Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an