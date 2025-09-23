Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 274,30 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 274,30 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sank bis auf 272,55 USD. Bei 273,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 320.629 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 285,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,26 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 104,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,32 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 30,27 Mrd. USD gegenüber 20,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,98 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

