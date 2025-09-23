DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.258 +0,7%Nas22.464 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1703 +0,3%Öl69,84 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Freitagabend südwärts

26.09.25 20:24 Uhr

26.09.25 20:24 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Freitagabend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 272,68 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 272,68 USD abwärts. In der Spitze büßte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 270,63 USD ein. Bei 273,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 724.194 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (285,98 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 4,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 103,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,32 USD belaufen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,48 USD je Aktie verdient. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 9,98 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
