Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Freitagabend südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 272,68 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 272,68 USD abwärts. In der Spitze büßte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 270,63 USD ein. Bei 273,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 724.194 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (285,98 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 4,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 103,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,32 USD belaufen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,48 USD je Aktie verdient. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 9,98 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an
Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien
Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|17.03.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing overweight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.06.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2009
|Taiwan Semiconductor Downgrade
|UBS AG
|06.01.2009
|Taiwan Semiconductor neues Kursziel
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2006
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Am Tech/ JSA Research
|08.03.2005
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Susquehanna Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen