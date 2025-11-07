DAX23.546 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.679 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,59 ±0,0%Gold3.991 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Take Two 914508 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet  Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Notierung im Fokus

Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bären lasten am Nachmittag auf Take Two

07.11.25 16:08 Uhr
Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bären lasten am Nachmittag auf Take Two

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Take Two. Die Take Two-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 7,9 Prozent auf 232,44 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Take Two
199,58 EUR -20,02 EUR -9,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Take Two-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 7,9 Prozent bei 232,44 USD. Das bisherige Tagestief markierte Take Two-Aktie bei 231,68 USD. Mit einem Wert von 232,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 261.027 Take Two-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 264,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Take Two-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 171,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,08 Prozent könnte die Take Two-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Take Two-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Take Two am 07.08.2025. Take Two hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -2,08 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,35 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Take Two Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Take Two-Aktie

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

Electronic Arts-Aktie springt zweistellig hoch: Möglicher Börsenrückzug voraus?

Hot Stocks heute: Bitcoin vor neuem Hoch - Aktien: Take-Two, K+S und Ørsted in der Besprechung 

In eigener Sache

Übrigens: Take Two und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Take Two

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Take Two

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Take Two

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Take Two

DatumRatingAnalyst
17.06.2019Take Two BuyThe Benchmark Company
04.06.2019Take Two Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2019Take Two OutperformCowen and Company, LLC
15.02.2019Take Two UnderperformBMO Capital Markets
22.01.2019Take Two BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2019Take Two BuyThe Benchmark Company
04.06.2019Take Two Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2019Take Two OutperformCowen and Company, LLC
22.01.2019Take Two BuyDeutsche Bank AG
16.01.2019Take Two BuyGabelli & Co
DatumRatingAnalyst
02.08.2012Take-Two Interactive Software neutralPiper Jaffray & Co.
06.02.2012Take-Two Interactive Software neutralUBS AG
07.10.2011Take-Two Interactive Software neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.02.2011Take-Two Interactive Software neutralPiper Jaffray & Co.
09.02.2011Take-Two Interactive Software neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Take Two UnderperformBMO Capital Markets
08.12.2009Take-Two Interactive Software DowngradeKaufman Bros., LP
18.12.2008Take-Two Interactive Software sellKaufman Bros., LP
11.11.2008Take-Two Interactive Software DowngradeStandard & Poor
22.11.2007Take-Two Interactive Software underweightLehman Brothers Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Take Two nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen