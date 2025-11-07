Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Take Two

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Take Two gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Take Two-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,3 Prozent bei 231,46 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 8,3 Prozent auf 231,46 USD. In der Spitze fiel die Take Two-Aktie bis auf 227,28 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 909.478 Take Two-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Take Two-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 171,83 USD. Abschläge von 25,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Take Two-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Take Two am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,08 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Take Two am 05.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Take Two-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,92 USD je Aktie.

