Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Take Two
Die Aktie von Take Two gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Take Two-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,3 Prozent bei 231,46 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 8,3 Prozent auf 231,46 USD. In der Spitze fiel die Take Two-Aktie bis auf 227,28 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 909.478 Take Two-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Take Two-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 171,83 USD. Abschläge von 25,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Take Two-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Take Two am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,08 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Take Two am 05.02.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Take Two-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,92 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Take Two-Aktie
Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?
Electronic Arts-Aktie springt zweistellig hoch: Möglicher Börsenrückzug voraus?
Hot Stocks heute: Bitcoin vor neuem Hoch - Aktien: Take-Two, K+S und Ørsted in der Besprechung
Übrigens: Take Two und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Take Two
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Take Two
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com
Nachrichten zu Take Two
Analysen zu Take Two
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2019
|Take Two Buy
|The Benchmark Company
|04.06.2019
|Take Two Market Perform
|BMO Capital Markets
|01.05.2019
|Take Two Outperform
|Cowen and Company, LLC
|15.02.2019
|Take Two Underperform
|BMO Capital Markets
|22.01.2019
|Take Two Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2019
|Take Two Buy
|The Benchmark Company
|04.06.2019
|Take Two Market Perform
|BMO Capital Markets
|01.05.2019
|Take Two Outperform
|Cowen and Company, LLC
|22.01.2019
|Take Two Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.2019
|Take Two Buy
|Gabelli & Co
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.08.2012
|Take-Two Interactive Software neutral
|Piper Jaffray & Co.
|06.02.2012
|Take-Two Interactive Software neutral
|UBS AG
|07.10.2011
|Take-Two Interactive Software neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|10.02.2011
|Take-Two Interactive Software neutral
|Piper Jaffray & Co.
|09.02.2011
|Take-Two Interactive Software neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2019
|Take Two Underperform
|BMO Capital Markets
|08.12.2009
|Take-Two Interactive Software Downgrade
|Kaufman Bros., LP
|18.12.2008
|Take-Two Interactive Software sell
|Kaufman Bros., LP
|11.11.2008
|Take-Two Interactive Software Downgrade
|Standard & Poor
|22.11.2007
|Take-Two Interactive Software underweight
|Lehman Brothers Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Take Two nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen