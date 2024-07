TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag auf grünem Terrain

Kurs der TeamViewer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 10,61 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 10,61 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 10,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153.744 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,01 EUR am 28.06.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,29 EUR.

Am 07.05.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,848 EUR je Aktie belaufen.

