TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 11,57 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 11,57 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 482.471 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. 40,42 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,49 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR an.

Am 31.07.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 164,12 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,870 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

