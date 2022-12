TeamViewer Aktie News: TeamViewer macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,58 EUR

1,37% Charts

News

Analysen

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 12,70 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 12,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,50 EUR. Bisher wurden heute 136.515 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 16,47 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2022). 22,89 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,67 EUR ab. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 65,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,21 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 143,39 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 120,97 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 13.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

November 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie im Aufwind: Aktionär äußert Kritik an TeamViewer-Sponsoring

TeamViewer-Aktie zweistellig im Plus: TeamViewer hält an Prognose fest

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com