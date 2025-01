TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Donnerstagnachmittag zu

Kurs der TeamViewer

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 9,74 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 9,74 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 9,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 180.890 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 8,39 Prozent Luft nach unten.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 168,68 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 158,11 Mio. EUR eingefahren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,906 EUR fest.

