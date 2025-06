TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 10,21 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,21 EUR ab. Bei 10,20 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.048 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 25,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 12,58 Prozent sinken.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,43 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 178,75 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

