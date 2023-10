TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag tiefer

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 15,75 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 15,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 15,74 EUR. Mit einem Wert von 15,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 80.274 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. 12,67 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,63 EUR aus.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

