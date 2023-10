TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 15,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 15,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 15,69 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,92 EUR. Bisher wurden heute 138.814 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,99 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 51,61 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,31 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,48 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer.

