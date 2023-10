TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Vormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 16,01 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 16,01 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 16,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.844 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 10,84 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Abschläge von 52,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

