TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Mittwochvormittag an

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 11,68 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,68 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,69 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 4.727 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.07.2024. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 164,12 Mio. EUR im Vergleich zu 154,15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,870 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

