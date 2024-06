TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 11,49 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,54 EUR. Bei 11,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.400 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 54,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 11,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,52 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,71 EUR an.

Am 07.05.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,876 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

