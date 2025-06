TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,48 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 10,48 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 10,48 EUR. Mit einem Wert von 10,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 12.648 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 13,66 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,30 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 17,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,058 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,43 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,14 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,58 Prozent auf 178,75 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je TeamViewer-Aktie.

