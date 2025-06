TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 10,34 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 10,34 EUR ab. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,32 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 374.365 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,06 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 13,68 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,058 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,43 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,75 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 161,65 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte TeamViewer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

