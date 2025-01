TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 9,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 9,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 9,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.501 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,26 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 6,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 06.11.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 168,68 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 158,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,906 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus