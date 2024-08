TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 12,65 EUR nach oben.

Um 15:50 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 12,65 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,68 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 175.292 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 28,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 26,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,14 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,20 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 164,12 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 154,15 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,852 EUR je Aktie.

