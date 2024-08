TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit negativen Vorzeichen

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 12,37 EUR abwärts.

Um 09:03 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 12,37 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,34 EUR. Bei 12,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 6.993 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 23,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,14 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 164,12 Mio. EUR gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. TeamViewer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,852 EUR je Aktie belaufen.

