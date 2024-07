TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 10,97 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,4 Prozent auf 10,97 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 10,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 225.247 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 61,76 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,01 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,29 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 161,65 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,848 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

