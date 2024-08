TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 12,57 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 12,57 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 12,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.114 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,23 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.06.2024 auf bis zu 10,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 25,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,14 EUR an.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 164,12 Mio. EUR gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,852 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Gewinnen