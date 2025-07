TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 9,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 9,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 9,76 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 9,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 8.768 Stück.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 40,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,053 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,07 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 161,65 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie im Juni 2025

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht