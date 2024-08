TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 12,61 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 12,61 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 289 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 40,78 Prozent Luft nach oben. Am 28.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,63 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,14 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Am 29.10.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,852 EUR fest.

